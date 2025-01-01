Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Ist Tommie schwul?

ConstantinStaffel 4Folge 3
Ist Tommie schwul?

Ist Tommie schwul?Jetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 3: Ist Tommie schwul?

24 Min.Ab 6

Der Augenschein ist klar: Die Familie Krause hat Tommie mit Freund Mario in einer eindeutig "zweideutigen" Situation überrascht. Bevor Sohnemann endgültig schwul wird, will Dieter wirkungsvolle Erziehungsmaßnahmen einleiten. Dummerweise holt er dazu den Expertenrat seiner schwulen Mieter Sascha und Klaus ein ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen