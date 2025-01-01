Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 6: Der andere Dieter
25 Min.
Weil Dieter Krause mal wieder maßlos übertrieben hat, droht Herr Makielski mit Kündigung, falls Dieter sich nicht umgehend in psychologische Behandlung begibt. Der sträubt sich zunächst nach Kräften, doch wider Erwarten wird die Therapie ein durchschlagender Erfolg. Ein völlig neuer Hausmeister Krause "räumt auf" ...
