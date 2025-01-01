Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 8: Ein Ende mit Schrecken
24 Min.Ab 6
Herbert fährt mit Dieters Liebling Bodo in eine kurze Sommerfrische - und kehrt ohne den Dackel zurück! Die Familie, der Dackelclub, alle zittern: Was wird Dieter tun? Wird er durchdrehen, wird er sich rächen wollen oder sich selbst etwas antun? Aber zur großen Überraschung aller reagiert er völlig anders ...
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH