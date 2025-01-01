Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 5: Valentinstag
24 Min.Ab 6
Lisbeth Krause ist schwer enttäuscht, weil Dieter mal wieder den Valentinstag vergessen hat. Sie will sich rächen, indem sie mit dem charmanten Pizzaboten Silvio ausgeht - zufälligerweise in die Pizzeria, in der sich Dieter am selben Abend mit dem Obergauleiter des Dackelverbandes trifft ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH