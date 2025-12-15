Hawaii Five-0
Folge 16: Die tote Meerjungfrau
42 Min.Ab 16
Während eines Kurses für Meerjungfrauen, verblutet eine der Teilnehmerinnen plötzlich beim Baden. Allem Anschein nach wurde die aufstrebende Mitarbeiterin einer expandierenden Kosmetik-Firma mit Rattengift getötet. Schnell stößt das Five-O-Team auf dubiose Machenschaften ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
