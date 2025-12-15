Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Das letzte Kapitel

ProSieben MAXX Staffel 9 Folge 9
Das letzte Kapitel

Hawaii Five-0

Folge 9: Das letzte Kapitel

43 Min.Ab 12

Ein Mord vor laufender Kamera, doch der Mörder bleibt unerkannt. Die Agents werden auf einen selbsternannten Helden aufmerksam, der das Verbrechen auf den Straßen von Hawaii auf eigene Faust bekämpft. Ist der Mann im Superhelden-Kostüm zu einem Mord fähig oder ist es doch eher Schein als Sein?

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

