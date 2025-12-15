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Hawaii Five-0

Zerrissen

Kabel EinsStaffel 9Folge 17vom 15.12.2025
Zerrissen

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Hawaii Five-0

Folge 17: Zerrissen

42 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 16

Ein spektakulärer Banküberfall ruft das Five-O-Team auf den Plan: Die Gangsterbande, die bei dem Coup den Bankmanager hinrichtet, eine Beute in Millionenhöhe macht und unversehrt davonkommt, scheint seine kriminellen Machenschaften professionell zu betreiben. Als Junior eine Zeugin befragt, die er privat kennt, kommen Tatsachen ans Licht, die er vor seinen Kollegen verheimlicht ...

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