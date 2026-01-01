Hawaii Five-0
Folge 4: Aus der Versenkung
43 Min.Ab 16
Eine stark zersetzte Leiche tritt dank eines Baggerschiffes aus der Versenkung zum Vorschein. Doch die Identifikation wird dadurch erschwert, dass die Füße des Opfers abgerissen wurden, die wohl mit Gewichten beladen waren. Als Steve und Danny im Laufe der Ermittlungen nicht nur die gesuchten Füße, sondern auch ein zweites Paar Füße finden, stellt sich die Frage, wer hier sein makabres Unwesen treibt ...
