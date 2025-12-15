Hawaii Five-0
Folge 20: Von Hand zu Hand
41 Min.Ab 16
Zwei Drogenabhängige wittern das schnelle Geld, indem sie einen Revolver verkaufen. Als sich der Käufer allerdings als fünfzehnjähriges Mädchen entpuppt, macht sich insbesondere einer der Männer, ein Freund von Junior aus der Zeit im Obdachlosenasyl, Vorwürfe und offenbart sich dem Five-O-Team. Dieses nimmt sich dem Fall sofort an, insbesondere weil in der Zwischenzeit ein Mord mit der besagten Waffe verübt wurde ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
