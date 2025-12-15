Hawaii Five-0
Folge 24: Die Schuldfrage
42 Min.Ab 12
Der bereits polizeibekannte Hacker Aaron Wright steckt in Schwierigkeiten: Nachdem er nach seiner zwielichtigen Karriere einen soliden Job bei der NSA angenommen und ein halbwegs normales Leben geführt hat, trifft ihn der Schlag, als ganz plötzlich drei unbekannte Männer in seinem Büro auftauchen und seine Kollegen hinterrücks erschießen. Zwar konnte er flüchten, doch ist nun auf die Hilfe des Five-O-Teams angewiesen, um Schlimmeres zu verhindern ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
