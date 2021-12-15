Das Pitztal - Hart aber herzlichJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Das Pitztal - Hart aber herzlich
48 Min.Folge vom 15.12.2021
Eng und beklemmend und zugleich weit und frei. So präsentiert sich das 40 km lange Seitental des Inntals. Wie das Pitztal selbst zeigen sich auch die Bewohner hart, aber herzlich. Wer hier aufwächst hat starke Wurzeln. Das gilt für die Natur wie für die Menschen. Von hier stammen Wilde Hunde und Olympiasieger.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0