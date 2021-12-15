Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Rund um Serfaus im Winter
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Im Tiroler Serfaus und seinen Nachbargemeinden ist der Winter DIE Jahreszeit. Abseits des Wintersports findet man in Serfaus, Fiss und Ladis noch Menschen, die sich um jahrhundertealte Bauernhöfe kümmern, alte Schlitten restaurieren und neue Rodeln entwickeln. Wir besuchen hunderte Hühner, die am Bergbauernhof den Ton angeben, einen Bildhauer, der imposante Bronzeskulpturen für die alpine Landschaft erschafft oder die Schokoladenmanufaktur Haag in Landeck.
Altersfreigabe:
0