Blüten, Birnen und Barone - Das MostviertelJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Blüten, Birnen und Barone - Das Mostviertel
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Das Mostviertel hat weit mehr zu bieten als den bekannten, vergorenen Fruchtsaft: eine große landschaftliche Vielfalt, abenteuerliche Täler und eine Vielzahl an Menschen, die Altbewährtes in die Zukunft führen. Jahrhunderte alte Handwerkskunst, traditionelle Küche auf Haubenniveau und die Bewahrung historischer Technik für zukünftige Generationen werden im Mostviertel groß geschrieben.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0