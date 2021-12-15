Wasser, Hopfen und Boliden - Entlang der Mur mit Richard DeutingerJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Wasser, Hopfen und Boliden - Entlang der Mur mit Richard Deutinger
48 Min.Folge vom 15.12.2021
Richard Deutinger startet seine ganz persönliche „Tour de Mur“. Er folgt ihrem Lauf vom Ursprung in den Hohen Tauern bis in die Südsteiermark. Dabei trifft er auf Persönlichkeiten, die den Lebensraum an der Mur auf verschiedenste Weise nutzen.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
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