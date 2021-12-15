Schlösser, Burgen, Blaues Blut - Der Adel und seine HäuserJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Schlösser, Burgen, Blaues Blut - Der Adel und seine Häuser
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Adel verpflichtet bekanntlich – doch wie schauen diese Verpflichtungen abseits des glamourösen Lebens aus? Wie finanziert man den Erhalt eines Renaissance-Schlosses, wie lebt es sich im Alltag in edlen, alten Gemäuern wirklich und wieviel Glamour und wieviel Arbeit stecken tatsächlich hinter den Fassaden der Adelswelt. Ein Einblick in das Leben von drei österreichischen Familien des Hochadels und in ihr Leben hinter ehrwürdigen Mauern.
