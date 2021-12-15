Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heimatleuchten

Schlösser, Burgen, Blaues Blut - Der Adel und seine Häuser

ServusTVFolge vom 15.12.2021
Schlösser, Burgen, Blaues Blut - Der Adel und seine Häuser

Schlösser, Burgen, Blaues Blut - Der Adel und seine HäuserJetzt kostenlos streamen

Heimatleuchten

Folge vom 15.12.2021: Schlösser, Burgen, Blaues Blut - Der Adel und seine Häuser

47 Min.Folge vom 15.12.2021

Adel verpflichtet bekanntlich – doch wie schauen diese Verpflichtungen abseits des glamourösen Lebens aus? Wie finanziert man den Erhalt eines Renaissance-Schlosses, wie lebt es sich im Alltag in edlen, alten Gemäuern wirklich und wieviel Glamour und wieviel Arbeit stecken tatsächlich hinter den Fassaden der Adelswelt. Ein Einblick in das Leben von drei österreichischen Familien des Hochadels und in ihr Leben hinter ehrwürdigen Mauern.

Alle verfügbaren Folgen