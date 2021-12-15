Die Perle Tirols - Rund um KufsteinJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Die Perle Tirols - Rund um Kufstein
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Kennst du die Perle, die Perle Tirols - nicht nur der Schlagerhit aus 1947 hat Kufstein weltbekannt gemacht. Rund um die Festungsstadt reihen sich kleine Dörfer wie Ebbs, Erl und Niederndorf die selbst nicht weniger Superlativen zu bieten haben. Auch der Blick nach „drüben“, über den Inn, trägt zum Selbstverständnis der Menschen bei.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0