Heino - Ein Kölner in Kenia
Folge vom 26.08.2025: Brunnen ins Ungewisse
45 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12
Heino ist vor über 30 Jahren nach Kenia ausgewandert, um Abenteuer zu erleben. Aber in dieser Folge steht er vor einer schwierigen Herausforderung. Das Multitalent soll in einen 30 Meter tiefen Brunnen hinabsteigen. Die Wände des Schachts sind instabil. Je mehr sich Heino auf den Abstieg ins Ungewisse vorbereitet, desto mehr besteht die Gefahr, dass auch er kollabiert. Das Sicherungsseil ist störrisch wie eine Anakonda. Und der in die Jahre gekommene Tennisplatz des Hotels ist kaum noch bespielbar. Dort ist eine schnelle Lösung des Tüftlers gefragt.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.