Heino - Ein Kölner in Kenia
Folge vom 02.09.2025: Umzug mit Hindernissen
45 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 12
Heino hat zwei Fahrzeuge zur Reparatur nach Mombasa gebracht. Aber wenn der Chef nicht vor Ort ist, ticken die Uhren langsam. Das stellt den deutschen Auswanderer vor Probleme, denn in der Hauptsaison werden die Autos dringend gebraucht. Für den Hotelbetrieb sind sie unverzichtbar. Um sicherzustellen, dass die Vehikel rechtzeitig fertig werden, muss Heino deshalb eine andere Lösung finden. Während der gelernte Dachdeckermeister versucht, den Fuhrpark zu retten, kämpft Felix gegen Rostschäden an, die das unerbittliche Küstenklima in jedes Metallteil frisst.
