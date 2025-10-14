Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 14.10.2025
Folge vom 14.10.2025: Spiel, Satz und Sieg

45 Min.

Als sie klein war, ist Zaynab vom Fahrrad gefallen. Seither fühlt sie sich auf zwei Rädern nicht mehr sicher. Zum Glück hat Heino auch für solche Fälle eine Lösung parat. Der Tüftler hat das alte Motorrad des Managers für die fleißige Assistentin zum Dreirad umgebaut. Und am Strand soll in Kenia eine große Party stattfinden. Dafür fliegt extra ein DJ aus Dubai ein. Aber der Hotelnachbar will die Veranstaltung per Gerichtsbeschluss verbieten lassen. Und nachdem ein Lkw-Fahrer die Leitung abgerissen hat, stellt auch die Stromversorgung eine Herausforderung dar.

