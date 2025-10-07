Heino - Ein Kölner in Kenia
Folge vom 07.10.2025: Der Kot-Flügel
45 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12
Beim Lackieren von Karosserieteilen muss Felix darauf achtgeben, dass die Affen seine Arbeit nicht mit persönlichen Duftnoten sabotieren. Heino und sein Team schrauben schon seit Wochen an dem Truck herum. Bei der Probefahrt ist die Truppe ein wenig angespannt, doch die fälligen Nachbesserungen sollten kein unlösbares Problem darstellen. Heino hat allerdings einen neuen Plan ausgeheckt. Benzin ist in Kenia teuer, deshalb will der Tüftler das Vehikel mit Frittenfett aus der Hotelküche antreiben. Und wie geht es bei der Sanierung des Tennisplatzes voran?
Dokumentation
12
12
