Heino - Ein Kölner in Kenia
Folge vom 09.09.2025: Haarige Zeiten
45 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12
Heino will aus hochwertigen Lebensmittelabfällen Pellets für die Hühner herstellen. Zu diesem Zweck macht der geniale Tüftler einen Deal mit einem Hotel in der Nachbarschaft. Doch die Sache hat einen Haken: Die Tuk-Tuks, mit denen er den Kompost abholen wollte, sind defekt. Und der Traktor liegt in Einzelteilen auf der Öko-Farm. Heino muss das Vehikel mit einem Maurer und einem Lackierer zusammenbauen, denn erfahrene Mechaniker sind gerade nicht greifbar. Und zu allem Überfluss rücken dem deutschen Auswanderer in Kenia giftige Raupen auf die Pelle.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.