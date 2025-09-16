Heino - Ein Kölner in Kenia
Folge vom 16.09.2025: Chicken à la Poledance
45 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12
Heino möchte die Speisekarte des Hotels um eine Besonderheit erweitern. Doch der gasbetriebene Grill läuft nur auf Sparflamme und geschmacklich entspricht der „Chicken Döner“ auch nicht den Erwartungen. Deshalb wird der Plan verworfen. Der deutsche Auswanderer kümmert sich stattdessen um andere Baustellen. Die Angestellten-Apartments sind in einem miserablen Zustand. Unter dem Wellblechdach wird es extrem heiß und stickig. Ein Umbau soll für Abhilfe sorgen. Und wann ist der Truck einsatzbereit, mit dem Heino in Kenia Bioabfälle transportieren will?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.