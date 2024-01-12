Narrisch auf Schwammerl: Wie man mit Pilzen Geld züchtetJetzt kostenlos streamen
hektar Shots
Folge 13: Narrisch auf Schwammerl: Wie man mit Pilzen Geld züchtet
7 Min.Folge vom 12.01.2024
Es kommt nicht immer auf die Größe an: Markus Scharrer zeigt, wie er auf 100 Quadratmeter Umsätze generiert, für die andere 100 Hektar brauchen. Wie er das macht? Mit Pilzen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
hektar Shots
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:DOKUTAINMENT
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Hektar Media GmbH