hektar on Tour: Der Jodel-Crashkurs mit Toni DeluxeJetzt kostenlos streamen
hektar Shots
Folge 6: hektar on Tour: Der Jodel-Crashkurs mit Toni Deluxe
8 Min.Folge vom 05.10.2023
Der Pinzgauer Musiker Thomas Reitsamer aka Toni Deluxe hat sich schon durch New York gejuchatzt und angeblich über 50.000 Menschen das Jodeln beigebracht. Michelle ist die nächste.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
hektar Shots
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:DOKUTAINMENT
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Hektar Media GmbH