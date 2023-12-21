Weihnachtseinkäufe: Wie viele Eier macht man im Christbaum-Business?Jetzt kostenlos streamen
hektar Shots
Folge 12: Weihnachtseinkäufe: Wie viele Eier macht man im Christbaum-Business?
11 Min.Folge vom 21.12.2023
Warum österreichische Christbäume nicht automatisch aus dem Wald kommen und was Hendln damit zu tun haben, hat Michelle in dieser Folge von hektar SHOTS herausgefunden.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Hektar Media GmbH