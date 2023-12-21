Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
hektar Shots

Weihnachtseinkäufe: Wie viele Eier macht man im Christbaum-Business?

Joyn ATStaffel 1Folge 12vom 21.12.2023
Weihnachtseinkäufe: Wie viele Eier macht man im Christbaum-Business?

Weihnachtseinkäufe: Wie viele Eier macht man im Christbaum-Business?Jetzt kostenlos streamen

hektar Shots

Folge 12: Weihnachtseinkäufe: Wie viele Eier macht man im Christbaum-Business?

11 Min.Folge vom 21.12.2023

Warum österreichische Christbäume nicht automatisch aus dem Wald kommen und was Hendln damit zu tun haben, hat Michelle in dieser Folge von hektar SHOTS herausgefunden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

hektar Shots
Joyn AT
hektar Shots

hektar Shots

Alle 1 Staffeln und Folgen