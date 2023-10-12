Business to Bauernhof: Backen mit ChristinaJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Business to Bauernhof: Backen mit Christina
8 Min.Folge vom 12.10.2023
“Backen mit Christina” kennt man. Wir haben die Lungauerin gefragt, was eigentlich ihr Brotberuf ist und wie man am einfachsten 1000 Semmeln für ein BURNING HEN Festival bäckt.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Hektar Media GmbH