Mehr Kohle für’s Holz: Was ist der Wald wert? Jetzt kostenlos streamen
hektar Shots
Folge 14: Mehr Kohle für’s Holz: Was ist der Wald wert?
11 Min.Folge vom 26.01.2024
In der Forstwirtschaft zahlen sich Investitionen oft erst in 80 Jahren aus, dann aber richtig. Wir zeigen, wie man das Thema Wertholz angeht und was man schon heute rausholen kann.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Hektar Media GmbH