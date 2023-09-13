Whisky on the Rocks: Wenn der Schnaps mit dem Heli kommtJetzt kostenlos streamen
hektar Shots
Folge 2: Whisky on the Rocks: Wenn der Schnaps mit dem Heli kommt
7 Min.Folge vom 13.09.2023
Warum braucht man einen Hubschreiber zum Whisky-Holen? Weil er am Dachsteingletscher eingelagert wurde. Wir waren dabei und haben nachgefragt, wie er da überhaupt raufgekommen ist. Hektar Shots.
hektar Shots
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Hektar Media GmbH