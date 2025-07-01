Staffel 1Folge 1
Hell On Wheels
Folge 1: Die Gleisbettkolonne
45 Min.Ab 16
Der Amerikanische Bürgerkrieg ist zu Ende und er hat die junge Nation für immer verändert. Während die befreiten Sklaven versuchen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, stellt der ehemalige Farmbesitzer Bohannon den Mördern seiner Frau nach. Seine Suche führt ihn in die amerikanische Wildnis und zum größten Bauprojekt seiner Zeit: dem Bau der transkontinentalen Eisenbahnlinie.
Hell On Wheels
Genre:Drama, Western
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2011 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.