Staffel 1Folge 2
Hell On Wheels
Folge 2: Unmoralische Mathematik
43 Min.Ab 12
Auf der Baustelle der transkontinentalen Eisenbahn kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Nicht ganz unbeteiligt daran ist der beinharte Thor, der von allen nur der Schwede genannt wird und unter den Arbeitern für Recht und Ordnung sorgen soll.
Genre:Drama, Western
12
Copyrights:© 2011 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.