Hell On Wheels

Staffel 1Folge 5
Brot und Spiele

Folge 5: Brot und Spiele

43 Min.Ab 12

Durant hat Probleme mit der Finanzierung der Bauarbeiten an der Eisenbahnlinie und kann keinen Lohn mehr auszahlen. Als Bohannon die Arbeiter auf einen späteren Termin vertröstet, kommt es zu einer Auseinandersetzung mit Elam, dem Vorarbeiter der Gleisbettkolonne. Derweil begeben sich der Reverend und Joseph zu Josephs Stamm, um die Indianer zu Friedensverhandlungen zu bewegen.

