Hell On Wheels

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 9
Vergebung

VergebungJetzt kostenlos streamen

Hell On Wheels

Folge 9: Vergebung

43 Min.Ab 16

Nachdem Bohannon und der Suchtrupp auf die Cheyenne gestoßen sind, die für das Zugunglück verantwortlich waren, kommt es zum Kampf. Pawnee Killer gelingt es in dem Getümmel zwar, in den Wald zu fliehen, doch sein Bruder Joseph verfolgt ihn und tötet ihn schließlich. Elam und Eva sprechen indes über ihre Zukunft und bekommen unerwarteten Besuch.

