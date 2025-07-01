Staffel 1Folge 7
Hell On Wheels
Folge 7: Enthüllungen
43 Min.Ab 16
Thomas Doc Durant begleitet Lily nach Chicago, wo die junge Frau die Familie ihres verstorbenen Mannes besuchen möchte. Durant versucht indes, die Weiterfinanzierung des Eisenbahnbaus zu sichern und trifft sich dazu mit Senator Crane. Im Lager wollen Toole und seine Schergen indes Elam hängen, doch Bohannon kommt im letzten Moment dazu und kann Elam vor der mordlustigen Meute retten.
Hell On Wheels
Genre:Drama, Western
16
