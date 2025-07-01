Staffel 1Folge 6
Schwierige VerhandlungenJetzt kostenlos streamen
Hell On Wheels
Folge 6: Schwierige Verhandlungen
43 Min.Ab 12
Senator Crane, einer der Geldgeber der Eisenbahn, reist an, um mit den Indianern von Josephs Stamm Verhandlungen zu führen. Bohannon soll während der Friedensverhandlungen für die Sicherheit der Beteiligten sorgen. Nachdem erste Gespräche zu keinem Ergebnis führen, veranstaltet Durant ein Wettrennen: Josephs Bruder soll auf seinem Pferd gegen die Eisenbahn antreten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hell On Wheels
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.