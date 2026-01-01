Hella Pick - Eine Ikone des Journalismus
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Hella Pick - Eine Ikone des Journalismus
In memoriam Hella Pick. In ihren über 35 Jahren als diplomatische Korrespondentin schrieb sie über die Kuba-Krise, Kennedys Ermordung, berichtete vor Ort über den Zerfall der Sowjetunion und schloss Freundschaft mit Willy Brandt. In der Nacht von 3. auf 4. April 2024 starb die Ikone des Journalismus.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs