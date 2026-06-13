Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge vom 13.06.2026: Episode 19
22 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12
Wasserrettung in Helsinki: In der Leitstelle geht ein Notruf ein. Ein Passant hat einer hilflosen Person einen Rettungsring zugeworfen und anschließend die Feuerwehr alarmiert. Mika Tervo und seine Kollegen müssen den Mann im Stadtteil Hakaniemi schnell und sicher aus dem Wasser holen, denn das Risiko einer Unterkühlung ist extrem hoch. In der finnischen Hauptstadt wird zudem eine neue Wache eröffnet, die eine spezialisierte Einheit beherbergt. Die Einsatzkräfte sind unter anderem im Umgang mit Gefahrstoffen wie giftigen Chemikalien geschult.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.