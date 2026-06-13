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Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland

Episode 20

DMAXFolge vom 13.06.2026
Episode 20

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Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland

Folge vom 13.06.2026: Episode 20

22 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 6

Wird in der finnischen Hauptstadt ein Notarzt benötigt? Die Lage ist zunächst unklar. Der Anrufer berichtet von zwei bewusstlosen Kindern mit hohem Fieber, die nicht auf die Weckversuche ihrer Eltern reagieren. Möglicherweise handelt es sich um eine CO₂-Vergiftung. Allerdings erschweren Sprachbarrieren die Verständigung. Mikko Pystynen verfolgt den Notruf und wartet auf weitere Informationen. Und die Feuerwehr muss in dieser Folge eine Person aus großer Höhe retten. In Helsinki ist offenbar jemand auf das Dach eines Mehrparteienhauses geklettert.

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