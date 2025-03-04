Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 26vom 04.03.2025
24 Min.Folge vom 04.03.2025

Lilli und Hektor finden im Gebüsch eine verletzte Fledermaus. Mit einem Zauberspruch will Lilli das Tier heilen. Leider geht etwas schief. Plötzlich sitzt ein lebensgroßer Vampir in ihrem Zimmer. Da bekommt sogar der sonst so taffe Hektor etwas Angst. Die beiden beschließen, den Blutsauger zurück in seine Heimat nach Transsilvanien zu zaubern. In einem geheimnisvollen Schloss soll es dort viele von dieser Sorte geben. Aber wieviel Wahrheit verbirgt sich hinter dieser Legende? Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

