Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hexe Lilli Staffel 3

Hexe Lilli: Lilli und die Operndiva

ORF KidsStaffel 3Folge 8vom 11.02.2025
Hexe Lilli: Lilli und die Operndiva

Hexe Lilli: Lilli und die OperndivaJetzt kostenlos streamen

Hexe Lilli Staffel 3

Folge 8: Hexe Lilli: Lilli und die Operndiva

24 Min.Folge vom 11.02.2025

Mona will einen Wettbewerb veranstalten, bei dem derjenige gewinnt, der wie ein echter Star aussieht. Lilli fragt ihre Mutter um Rat, die ihr daraufhin eine wunderschöne Kette schenkt, die einst eine Opernsängerin in Venedig getragen hat. Operndiven waren die ersten Stars der Geschichte. Um mehr zu erfahren, zaubert Lilli sich mit Hektor ins Venedig der damaligen Zeit. Sie wird Assistentin zweier berühmter Opernsängerinnen, die einander bis aufs Blut hassen und mit allen Mitteln bekämpfen. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hexe Lilli Staffel 3
ORF Kids
Hexe Lilli Staffel 3

Hexe Lilli Staffel 3

Alle 1 Staffeln und Folgen