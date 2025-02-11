Hexe Lilli: Lilli und die OperndivaJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 8: Hexe Lilli: Lilli und die Operndiva
24 Min.Folge vom 11.02.2025
Mona will einen Wettbewerb veranstalten, bei dem derjenige gewinnt, der wie ein echter Star aussieht. Lilli fragt ihre Mutter um Rat, die ihr daraufhin eine wunderschöne Kette schenkt, die einst eine Opernsängerin in Venedig getragen hat. Operndiven waren die ersten Stars der Geschichte. Um mehr zu erfahren, zaubert Lilli sich mit Hektor ins Venedig der damaligen Zeit. Sie wird Assistentin zweier berühmter Opernsängerinnen, die einander bis aufs Blut hassen und mit allen Mitteln bekämpfen. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
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Hexe Lilli Staffel 3
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