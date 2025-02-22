Hexe Lilli: Lilli und das verrückte RoboterhausJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 18: Hexe Lilli: Lilli und das verrückte Roboterhaus
24 Min.Folge vom 22.02.2025
Immer diese Neugier! Für Lillis Nachbarn wird ein Paket geliefert. Als sich das Päckchen jedoch bewegt, können sich Lilli und Hektor nicht zurückhalten und öffnen den Karton. Schon saust ein aufgeweckter Putzroboter im Haus herum. Doch kaum haben sie ihn ausgepackt, ist er auch schon wieder kaputt. Lilli plagt das schlechte Gewissen. Sie und Hektor müssen zum Erfinder des Roboters springen. Vielleicht kann er die elektronische Haushaltshilfe wieder auf Vordermann bringen. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
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Hexe Lilli Staffel 3
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Copyrights:© Season 3: ORF Kids