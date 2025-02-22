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Hexe Lilli Staffel 3

Hexe Lilli: Lilli und das verrückte Roboterhaus

ORF KidsStaffel 3Folge 18vom 22.02.2025
Hexe Lilli: Lilli und das verrückte Roboterhaus

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Hexe Lilli Staffel 3

Folge 18: Hexe Lilli: Lilli und das verrückte Roboterhaus

24 Min.Folge vom 22.02.2025

Immer diese Neugier! Für Lillis Nachbarn wird ein Paket geliefert. Als sich das Päckchen jedoch bewegt, können sich Lilli und Hektor nicht zurückhalten und öffnen den Karton. Schon saust ein aufgeweckter Putzroboter im Haus herum. Doch kaum haben sie ihn ausgepackt, ist er auch schon wieder kaputt. Lilli plagt das schlechte Gewissen. Sie und Hektor müssen zum Erfinder des Roboters springen. Vielleicht kann er die elektronische Haushaltshilfe wieder auf Vordermann bringen. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

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