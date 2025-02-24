Hexe Lilli: Lilli und der IndianerjungeJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 19: Hexe Lilli: Lilli und der Indianerjunge
24 Min.Folge vom 24.02.2025
Autos, Lampen, Handys - das alles ist völlig neu für Tiko. Lilli hat ihn aus Versehen bei einem Hexensprung mit nach Hause genommen. Der Versuch, ihn wieder zurück in seine Zeit zu zaubern, misslingt der kleinen Hexe leider. Nun soll ihm Lilli ihre Welt zeigen. Diese birgt allerdings mehr Gefahren für den Neuankömmling als erwartet. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
Altersfreigabe:
0