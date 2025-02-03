Hexe Lilli: Lilli und das geheime ZimmerJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 1: Hexe Lilli: Lilli und das geheime Zimmer
Eigentlich ist Lilli ein ganz normales Mädchen. Eines Tages jedoch entdeckt sie ein Hexenbuch neben ihrem Bett, das von einem kleinen Drachen namens Hektor bewacht wird - und mit einem Schlag ändert sich ihr Leben von Grund auf. Fortan begibt sich Lilli zusammen mit ihrem Freund Hektor und den Mitteln der Magie auf spannende Reisen quer durch Zeit und Raum. Mal landet sie im Wilden Westen, mal in der Steinzeit, mal im Märchenland - immer gibt es höchst Interessantes zu entdecken! Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Bruder zieht Lilli in ein Apartment über dem Buchgeschäft. Es missfällt Lilli sehr, sich ab nun ein Zimmer mit ihrem Bruder teilen zu müssen. Als sie mit ihrem Drachen Hektor die neue Wohnung erkundet, stößt sie auf einen geheimen Raum unterhalb des Dachbodens. Neugierig geworden, will Lilli das Zimmer näher auskundschaften, da wird Hektor plötzlich von einer Mausefalle gefangen genommen. Als alle Befreiungsversuche scheitern, beschließen sie, in der Zeit zurückzureisen, um den Erfinder der Falle um Rat zu fragen. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick