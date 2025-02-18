Hexe Lilli: Lilli und das Abenteuer auf dem TiticacaseeJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 14: Hexe Lilli: Lilli und das Abenteuer auf dem Titicacasee
24 Min.Folge vom 18.02.2025
Lilli und ihr kleiner Bruder Leon wollen unbedingt das heurige Rennen für ferngesteuerte Boote für sich entscheiden. Als sie um die Fernsteuerung rangeln, passiert jedoch ein furchtbares Malheur: Ihr Boot geht entzwei. Um einen guten Ersatz zu finden, reisen Lilli und Hektor per Zeitsprung zum Titicacasee. Dort wollen sie von den Uros lernen, wie man ein tolles Boot baut. Bald geraten Lilli und Hektor in ein gefährliches Abenteuer. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
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Hexe Lilli Staffel 3
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