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Hexe Lilli Staffel 3

Hexe Lilli: Lilli und das Abenteuer auf dem Titicacasee

ORF KidsStaffel 3Folge 14vom 18.02.2025
Hexe Lilli: Lilli und das Abenteuer auf dem Titicacasee

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Hexe Lilli Staffel 3

Folge 14: Hexe Lilli: Lilli und das Abenteuer auf dem Titicacasee

24 Min.Folge vom 18.02.2025

Lilli und ihr kleiner Bruder Leon wollen unbedingt das heurige Rennen für ferngesteuerte Boote für sich entscheiden. Als sie um die Fernsteuerung rangeln, passiert jedoch ein furchtbares Malheur: Ihr Boot geht entzwei. Um einen guten Ersatz zu finden, reisen Lilli und Hektor per Zeitsprung zum Titicacasee. Dort wollen sie von den Uros lernen, wie man ein tolles Boot baut. Bald geraten Lilli und Hektor in ein gefährliches Abenteuer. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

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