Hexe Lilli Staffel 3

Hexe Lilli: Lilli und das Eskimomädchen

ORF Kids Staffel 3 Folge 6 vom 08.02.2025
Hexe Lilli: Lilli und das Eskimomädchen

Folge 6: Hexe Lilli: Lilli und das Eskimomädchen

24 Min.Folge vom 08.02.2025

Lillis Bruder geht an seinem Geburtstag mit der Familie in den Zoo. Vor allem die Eisbären interessieren ihn. Doch leider wollen diese partout nicht aus ihrer Höhle kommen. Lilli würde ihrem Bruder gerne helfen, die Eisbären hervorzulocken. Kurzerhand reist sie zum Nordpol, um sich Rat von den Inuit zu holen. Ein Mädchen verspricht, sie zu ihrer Großmutter zu begleiten, weil diese am besten weiß, wie man mit wilden Tieren umgehen muss. Der Weg dorthin gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

ORF Kids
