Highway Heroes Canada

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 10vom 05.10.2025
39 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Die Flotte aus Abschleppfahrzeugen von Familie Banwait wird um einen starken Truck erweitert. Nun können Kirpal Banwait und seine drei Söhne auch Großprojekte ohne fremde Hilfe abwickeln. Jamie Davis wird von einer Bergung bei Hope eiskalt erwischt, während einer seiner ehemaligen Trucks ungewöhnliche Dienste in einer Werft auf Vancouver Island leistet. Aggressive Towing muss auf engstem Raum einen abgeknickten Sattelschlepper wegschaffen.

