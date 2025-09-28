Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 12Folge 2vom 28.09.2025
40 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Ty und Andy bekommen es mit einem abgestürzten 500.000-Dollar-Wohnmobil zu tun. Sie sind gezwungen, ungewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen. Jamie erleidet einen herben Verlust und blickt in eine ungewisse Zukunft.

