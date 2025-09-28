Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 12Folge 7vom 28.09.2025
39 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Ein Frontalzusammenstoß zweier Trucks erfordert den Einsatz von Spezialkräften. Die Retter versuchen, ein eingeklemmtes Unfallopfer zu befreien. Stephanie bedient zum ersten Mal einen schweren Abschleppwagen und bekommt es direkt mit einer äußerst schwierigen Bergung zu tun. Jamie Davies erlebt bei einem scheinbar einfachen Einsatz eine böse Überraschung.

