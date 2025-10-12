Highway Heroes Canada
Folge 12: Ein neues Kapitel
40 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
AJ hat seinen ersten Solo-Einsatz auf dem Coquihalla Highway. Er soll einen Sattelzug, der im Schnee feststeckt, abschleppen. Als er am Wrack ankommt, steht noch ein zweites daneben. Wird der 35-Tonner damit fertig? Team MSA soll einen umgekippten Laster auf einer Farm in Abbotsford wieder aufrichten, und Al muss in seinem D9-Dozer hoch in die Berge, um eine defekte Forstmaschine ins Tal zu schleppen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Heroes Canada
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen