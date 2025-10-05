Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Highway Heroes Canada

Haus-Aufgaben

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 13vom 05.10.2025
Haus-Aufgaben

Haus-AufgabenJetzt kostenlos streamen

Highway Heroes Canada

Folge 13: Haus-Aufgaben

40 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Merv von Aggressive Towing muss auf dem Fraser Highway einen Holzlaster, der bei Glatteis vollbeladen von der Straße abgekommen und umgekippt ist, noch vor der Rush Hour entladen, aufrichten und aus dem Weg schaffen. Reliable Towings neuer Manager Kurtis Kristan hat einen ähnlichen Fall auf dem Coquihalla Highway - nur ist der Anhänger in diesem Fall stark beschädigt und daher instabil und schwer zu bergen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Highway Heroes Canada
ProSieben MAXX
Highway Heroes Canada

Highway Heroes Canada

Alle 4 Staffeln und Folgen