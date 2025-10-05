Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 12Folge 12vom 05.10.2025
Jamies Auftrag führt ihn dieses Mal ins verschneite Hinterland. Ein absturzgefährdeter Lieferwagen fordert dort seinen L.A. Rotator heraus. Kyle Langlois versucht sich zum ersten Mal allein an einer Schwerlastbergung und gerät an seine Grenzen. Auch Jaydan Dick hat noch nicht viel Erfahrung und kämpft mit einem im Schlamm versunkenen Kipplaster. Dylan Greenwood denkt nach einer turbulenten Nacht am Coquihalla über seine Zukunft nach.

